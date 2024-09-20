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БИГ продолжит поддерживать Коморские острова в борьбе за независимость

БИГ продолжит поддерживать Коморские острова в борьбе за независимость Бакинская инициативная группа (БИГ) продолжит оказывать активную поддержку Коморским островам в их стремлении восстановить суверенитет над своей территорией.
Внешняя политика
20 сентября 2024 г. 16:45
БИГ продолжит поддерживать Коморские острова в борьбе за независимость

Бакинская инициативная группа (БИГ) продолжит оказывать активную поддержку Коморским островам в их стремлении восстановить суверенитет над своей территорией.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов.

Он напомнил, что 3 сентября 2024 года в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве между БИГ и "Комитетом Маоре" (острова Майотта), находящегося под колониальным управлением Франции.

"БИГ активно работает, чтобы оказать поддержку над преодолением экономических и финансовых последствий колониализма, особенно в сферах здравоохранения и экологии на Майотте. Существует резолюция ООН 3385 (XXX), и мы намерены систематически привлекать международные организации, чтобы побудить Францию исполнить свои обязательства в соответствии с решениями ООН. Цель Франции - отвлечь внимание мирового сообщества и международных организаций от фактической оккупации ими Майотты, они стремятся локализовать этот вопрос и стараются препятствовать повышению осведомленности международного сообщества по поводу оккупации", - подчеркнул А. Аббасов.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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