Община Западного Азербайджана осудила предвзятый запрос группы депутатов швейцарского парламента

Община Западного Азербайджана осудила запрос группы депутатов Федерального собрания Швейцарии во главе с Эрихом Фонтобелем правительству этой страны от 19 сентября 2024 года, содержащий предвзятые и провокационные утверждения об Азербайджане.

Община Западного Азербайджана осудила запрос группы депутатов Федерального собрания Швейцарии во главе с Эрихом Фонтобелем правительству этой страны от 19 сентября 2024 года, содержащий предвзятые и провокационные утверждения об Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В Общине считают, что в этой инициативе звучат необоснованные обвинения против Азербайджана и демонстрируется необъективная позиция в отношении страны.

"В частности, ссылка на предвзятые отчеты проармянски настроенного, погрязшего в коррупции Луиса Морено Окампо раскрывает истинную суть этого запроса. Инициатива швейцарских депутатов, основанная на искаженной информации, наносит удар по миру и стабильности в регионе, служит разжиганию этнических конфликтов. Мы решительно осуждаем подобные инициативы, допускающие расовую дискриминацию, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, а также против мира", - говорится в тексте заявления.