О нас

Община Западного Азербайджана осудила предвзятый запрос группы депутатов швейцарского парламента

Община Западного Азербайджана осудила предвзятый запрос группы депутатов швейцарского парламента Община Западного Азербайджана осудила запрос группы депутатов Федерального собрания Швейцарии во главе с Эрихом Фонтобелем правительству этой страны от 19 сентября 2024 года, содержащий предвзятые и провокационные утверждения об Азербайджане.
Внешняя политика
20 сентября 2024 г. 16:20
Община Западного Азербайджана осудила предвзятый запрос группы депутатов швейцарского парламента

Община Западного Азербайджана осудила запрос группы депутатов Федерального собрания Швейцарии во главе с Эрихом Фонтобелем правительству этой страны от 19 сентября 2024 года, содержащий предвзятые и провокационные утверждения об Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В Общине считают, что в этой инициативе звучат необоснованные обвинения против Азербайджана и демонстрируется необъективная позиция в отношении страны.

"В частности, ссылка на предвзятые отчеты проармянски настроенного, погрязшего в коррупции Луиса Морено Окампо раскрывает истинную суть этого запроса. Инициатива швейцарских депутатов, основанная на искаженной информации, наносит удар по миру и стабильности в регионе, служит разжиганию этнических конфликтов. Мы решительно осуждаем подобные инициативы, допускающие расовую дискриминацию, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, а также против мира", - говорится в тексте заявления.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке QAİ İsveçrənin bir qrup deputatının Azərbaycana qarşı qərəzli sorğusunu qınayıb

Другие новости из категории

БИГ продолжит поддерживать Коморские острова в борьбе за независимость
БИГ продолжит поддерживать Коморские острова в борьбе за независимость
20 сентября 2024 г. 16:45
Сабина Алиева рассказала о важности борьбы с минной угрозой на конференции Европейской сети детских омбудсменов
ФотоСабина Алиева рассказала о важности борьбы с минной угрозой на конференции Европейской сети детских омбудсменов
20 сентября 2024 г. 16:41
ОЗА требует от Конгресса США отказаться от предвзятой политики в отношении Азербайджана
ОЗА требует от Конгресса США отказаться от предвзятой политики в отношении Азербайджана
20 сентября 2024 г. 16:03
Исполнительный директор: Проблема колониализма и неоколониализма остается в центре внимания БИГ
Исполнительный директор: Проблема колониализма и неоколониализма остается в центре внимания БИГ
20 сентября 2024 г. 15:23
Первый вице-премьер Азербайджан принял участие в заседании Экономического Совета СНГ
ФотоПервый вице-премьер Азербайджан принял участие в заседании Экономического Совета СНГ
20 сентября 2024 г. 14:53
Минобороны Турции поздравило Азербайджан c Днем государственного суверенитета
Минобороны Турции поздравило Азербайджан c Днем государственного суверенитета
20 сентября 2024 г. 14:39
Аббас Аббасов: Президент Азербайджана является одним из редких лидеров, вносящих вклад в поддержку борьбы против колониализма
Аббас Аббасов: Президент Азербайджана является одним из редких лидеров, вносящих вклад в поддержку борьбы против колониализма
20 сентября 2024 г. 14:15
Мария Захарова: Ведется подготовка к новой встрече глав МИД в формате 3+3
ВидеоМария Захарова: Ведется подготовка к новой встрече глав МИД в формате "3+3"
20 сентября 2024 г. 13:41
Джахит Багчи поздравил Азербайджан с днем Государственного суверенитета
Джахит Багчи поздравил Азербайджан с днем Государственного суверенитета
20 сентября 2024 г. 13:04
Канакский социалистический фронт национального освобождения выпустил заявление протеста против Франции
ФотоКанакский социалистический фронт национального освобождения выпустил заявление протеста против Франции
20 сентября 2024 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi