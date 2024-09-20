Посол: США готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики и декарбонизации

С 1995 года США вложили в экономику Азербайджана 18,7 миллиарда долларов. В стране работают более 200 американских компаний.

США с 1995 года вложили в экономику Азербайджана 18,7 миллиарда долларов, в настоящее время в республике работают свыше 200 американских компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства США в Баку, об этом заявил посол Марк Либби на мероприятии, посвященном 30-летию подписания "Контракта Века".

Посол отметил, что между Азербайджаном и США существует значительный потенциал для развития сотрудничества в областях "зеленой" энергетики (ВИЭ) и декарбонизации.

"Выражаю признательность Азербайджану за его лидерство в качестве принимающей климатическую конференцию COP29 стороны и его приверженность переходу к зеленой энергетике. Поскольку мы отмечаем 30-летие "Контракта века", с нетерпением жду, новых совместных достижений в следующей главе энергетической истории Азербайджана и американо-азербайджанского экономического партнерства", - сказал Либби.

По его словам, поскольку Азербайджан находится в процессе глобального энергоперехода, правительство взяло на себя многообещающие обязательства по сокращению выбросов и имеет смелую программу, направленную на то, чтобы "стать региональным лидером в экспорте экологически чистой энергии", подчеркнул дипломат.