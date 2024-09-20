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Азербайджан и Литва провели межмидовские политические консультации

Азербайджан и Литва провели межмидовские политические консультации 19:06
Внешняя политика
20 сентября 2024 г. 19:15
Азербайджан и Литва провели межмидовские политические консультации

Министерство иностранных дел Азербайджана и Литвы провели в Вильнюсе очередной раунд политических консультаций.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Там отметили, что азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, литовскую - заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила.

"В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, подчеркнули наличие возможностей для сотрудничества в сферах транспорта, альтернативной энергетики, высоких технологий, сельского хозяйства, агропромышленности, отметили значение азербайджано-литовской межправительственной комиссии для развития экономических связей", - подчеркивается информации.

Рзаев в ходе визита также провел встречи с другими официальными лицами Литвы, а также принял участие в обсуждениях в формате круглого стола с представителями мозговых и исследовательских центров.

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