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    Замруководителя Администрации президента Азербайджана прокомментировал напряженность в турецко-российских отношениях

    Новруз Мамедов: Азербайджан готов внести свой вклад в вопросе снижения напряженности

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан сожалеет, что турецко-российские отношения так обострились". Как сообщает Report, об этом написал на своей официальной странице в Twitter заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

    "Турция является нашим ближайшим союзником. Россия также  является дружественной страной, очень  близкой к нам. Обе страны имеют исторические связи с Азербайджаном. С обеими странами наши отношения находятся на высшем уровне", - отметил Н. Мамедов. 

    "Азербайджан очень хочет, чтобы между друзьями не  было никакого противостояния и готов внести свой вклад в вопрос снижения напряженности", - заявил заместитель руководителя Администрации президента.

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