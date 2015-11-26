Замруководителя Администрации президента Азербайджана прокомментировал напряженность в турецко-российских отношениях

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан сожалеет, что турецко-российские отношения так обострились". Как сообщает Report, об этом написал на своей официальной странице в Twitter заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

"Турция является нашим ближайшим союзником. Россия также является дружественной страной, очень близкой к нам. Обе страны имеют исторические связи с Азербайджаном. С обеими странами наши отношения находятся на высшем уровне", - отметил Н. Мамедов.

"Азербайджан очень хочет, чтобы между друзьями не было никакого противостояния и готов внести свой вклад в вопрос снижения напряженности", - заявил заместитель руководителя Администрации президента.