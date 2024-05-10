Словацкий эксперт: Азербайджан может сыграть роль в зеленом переходе стран Запада

Азербайджан, предлагая крупные поставки газа, помимо энергобезопасности Европы, может сыграть роль и в зеленом переходе западных и соседних с ними стран.

Азербайджан, предлагая крупные поставки газа, помимо энергобезопасности Европы, может сыграть роль и в зеленом переходе западных и соседних с ними стран.

Об этом Report сообщил политический обозреватель из Словакии Йозеф Грабина, комментируя заявления премьер-министра Роберта Фицо о поставках азербайджанского газа в ходе его недавнего визита в Баку.

Эксперт назвал Южный газовый коридор важным источником в вопросе удовлетворения потребностей Европы в газе: "Это касается также Украины. Договор о транзите газа через украинскую территорию истекает в этом году, и нет надежды на его продление".

По мнению Грабины, Россия будет играть все меньшую роль в поставках газа в Европу, и, с учетом высокой потребности европейских промышленных предприятий в газе, Южный газовый коридор является наилучшим решением, поскольку закупки дорогого сжиженного газа увеличивают себестоимость производства.

Он отметил, что Азербайджан может стать частью процесса посредством ЮГК, так как Китай, Индия и другие крупные страны предлагают практически тот же уровень технологий и промышленной продукции по более выгодной цене, чем Европа.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан смог сбалансировать интересы Турции и России в регионе, укрепив свою репутацию на международной арене: "Поэтому не думаю, что газовый вопрос отдалит Россию от Азербайджана. Россия также понимает важность стабильных отношений с Азербайджаном".

Коснувшись проведения COP29 в Баку, Грабина отметил, что внимание, которое привлекает мероприятие подобного масштаба, может принести выгоду и Азербайджану, и всему миру: "За последние 30 лет Азербайджан значительно развился. Гости смогут увидеть, что даже такие небольшие страны, как Азербайджан или Словакия, в силах писать свои истории успеха".