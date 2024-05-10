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Дин Тао: Отношения между Азербайджаном и КНР находятся на хорошем этапе развития

Дин Тао: Отношения между Азербайджаном и КНР находятся на хорошем этапе развития На данный момент двусторонние отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на хорошем этапе развития.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 18:04
Дин Тао: Отношения между Азербайджаном и КНР находятся на хорошем этапе развития

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Китаем сегодня находятся на хорошем этапе развития.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе конференции по продвижению культуры и туризма Азербайджан-Китай.

"Со дня установления дипломатических отношений сотрудничество между странами всегда было стабильным. На данный момент это сотрудничество приобретает стратегический характер благодаря лидерам двух стран", - сказал он.

По словам Дина Тао, важную роль в сотрудничестве играют инициативы "Пояс-Путь" и Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"Важную роль также играют тесные связи между парламентариями",- сказал он.

Дипломат подчеркнул в том числе высокий уровень развития экономического сотрудничества между странами: "В Китае уже действует 5 торговых домов Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Müvəqqəti işlər vəkili: Azərbaycan və Çin arasında əlaqələr yaxşı inkişaf mərhələsindədir
Версия на английском языке Ding Tao: Relations between Azerbaijan and China are at good stage of development

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