Дин Тао: Отношения между Азербайджаном и КНР находятся на хорошем этапе развития

На данный момент двусторонние отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на хорошем этапе развития.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Китаем сегодня находятся на хорошем этапе развития.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе конференции по продвижению культуры и туризма Азербайджан-Китай.

"Со дня установления дипломатических отношений сотрудничество между странами всегда было стабильным. На данный момент это сотрудничество приобретает стратегический характер благодаря лидерам двух стран", - сказал он.

По словам Дина Тао, важную роль в сотрудничестве играют инициативы "Пояс-Путь" и Транскаспийский международный транспортный маршрут.

"Важную роль также играют тесные связи между парламентариями",- сказал он.

Дипломат подчеркнул в том числе высокий уровень развития экономического сотрудничества между странами: "В Китае уже действует 5 торговых домов Азербайджана".