Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари.

Как передает Report, об этом говорится на странице президента Пакистана в соцсети "Х".

Президент Пакистана поздравил Азербайджан с председательством на COP29.

Али Зардари заявил, что высоко ценит пакистано-азербайджанские отношения и его страна заинтересована в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Мухтар Бабаев в свою очередь подчеркнул важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном, в частности в сфере туризма и культуры.

Он также пригласил президента Пакистана принять участие в COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.