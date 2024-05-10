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Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку

Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 18:36
Президента Пакистана пригласили на COP29 в Баку

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари.

Как передает Report, об этом говорится на странице президента Пакистана в соцсети "Х".

Президент Пакистана поздравил Азербайджан с председательством на COP29.

Али Зардари заявил, что высоко ценит пакистано-азербайджанские отношения и его страна заинтересована в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Мухтар Бабаев в свою очередь подчеркнул важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном, в частности в сфере туризма и культуры.

Он также пригласил президента Пакистана принять участие в COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

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Версия на английском языке President of Pakistan invited to COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке Pakistan Prezidenti COP29-da iştirak etməyə dəvət olunub

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