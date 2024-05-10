Арарат Мирзоян: Армения нацелена на подписание мирного договора

Армения нацелена на мир, на подписание мирного договора.

Армения нацелена на мир, на подписание мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил в Алматы.

"Мы вовлечены в переговорный процесс очень конструктивно", - подчеркнул он.

Мирзоян также отметил, что сторонам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора.

"Более того, мы думаем, что нам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора, мы можем еще пойти дальше: можем разблокировать все транспортные коммуникации в регионе с пониманием, что все транспортные инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят, и процедуры пересечения границ в обоюдном порядке”, - подытожил Мирзоян.