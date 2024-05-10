Арарат Мирзоян: Армения нацелена на подписание мирного договора

Армения нацелена на мир, на подписание мирного договора.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил в Алматы.
"Мы вовлечены в переговорный процесс очень конструктивно", - подчеркнул он.
Мирзоян также отметил, что сторонам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора.
"Более того, мы думаем, что нам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора, мы можем еще пойти дальше: можем разблокировать все транспортные коммуникации в регионе с пониманием, что все транспортные инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят, и процедуры пересечения границ в обоюдном порядке”, - подытожил Мирзоян.