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Арарат Мирзоян: Армения нацелена на подписание мирного договора

Арарат Мирзоян: Армения нацелена на подписание мирного договора Армения нацелена на мир, на подписание мирного договора.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 15:30
Арарат Мирзоян: Армения нацелена на подписание мирного договора

Армения нацелена на мир, на подписание мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил в Алматы.

"Мы вовлечены в переговорный процесс очень конструктивно", - подчеркнул он.

Мирзоян также отметил, что сторонам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора.

"Более того, мы думаем, что нам не стоит ограничиваться подписанием мирного договора, мы можем еще пойти дальше: можем разблокировать все транспортные коммуникации в регионе с пониманием, что все транспортные инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят, и процедуры пересечения границ в обоюдном порядке”, - подытожил Мирзоян.

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Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: Ermənistanın diqqəti sülh müqaviləsi imzalamağa yönəlib
Версия на английском языке Armenian FM: Yerevan aimed at signing peace treaty

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