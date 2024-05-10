Международная деятельность Бакинской инициативной группы освещается в африканской прессе

Нигерийский журналист, активист платформы, объединяющей африканские НПО, Даре Акогун посвятил статью международной деятельности Бакинской инициативной группы (БИГ).

Нигерийский журналист, активист платформы африканских НПО Даре Акогун посвятил статью международной деятельности Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как сообщает Report, статья была опубликована в СМИ и в группах платформы африканских НПО в социальных сетях.

В статье говорится о том, что Бакинская инициативная группа и политические движения, борющиеся против колониализма, мобилизовали свои силы для борьбы против политики ассимиляции французского правительства в колониях, а также против колониализма и его современных проявлений в мире.

"Представители из более чем 20 стран, а также территорий, непосредственно пострадавших от колониальной политики Франции, приняли участие в дискуссиях, организованных БИГ, чтобы подвергнуть критике политику ассимиляции и изучить стратегии по уменьшению ее последствий", - говорится в статье.

Автор отмечает, что на организованной БИГ в Баку конференции среди основных тем были действия Франции против местных сообществ, приводящие к их вынужденной миграции, вопросы прав человека и влияния на окружающую среду, смягчение последствий ассимиляции и ликвидация колониализма.

Конференция рассматривается в статье как важная отправная точка для будущих проектов по сохранению местной культуры. Журналист отметил важность меморандума, подписанного между Бакинской инициативной группой и политической партией Французской Полинезии Tavini Huiraatira. Автор также отметил наличие перспектив дальнейшего сотрудничества.

В статье упоминается, что по итогам мероприятия от имени участников конференции были направлены открытые письма в адрес международных организаций и официальных лиц ОБСЕ. Отмечается важность информирования мирового сообщества о событиях в регионах, пострадавших от колониальной политики.

В заключение статьи приводятся заявления исполнительного директора БИГ Аббаса Аббасова, который подчеркнул приверженность организации поддержке народов в их борьбе с колониализмом: "Это обязательство БИГ отражено в постоянной поддержке колоний Франции в их борьбе за свободу и в твердой позиции организации в борьбе с неоколониальными практиками".