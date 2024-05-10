Международная деятельность Бакинской инициативной группы освещается в африканской прессе

Нигерийский журналист, активист платформы африканских НПО Даре Акогун посвятил
Как сообщает Report, статья была опубликована в СМИ и в группах платформы африканских НПО в социальных сетях.
В статье говорится о том, что Бакинская инициативная группа и политические движения, борющиеся против колониализма, мобилизовали свои силы для борьбы против политики ассимиляции французского правительства в колониях, а также против колониализма и его современных проявлений в мире.
"Представители из более чем 20 стран, а также территорий, непосредственно пострадавших от колониальной политики Франции, приняли участие в дискуссиях, организованных БИГ, чтобы подвергнуть критике политику ассимиляции и изучить стратегии по уменьшению ее последствий", - говорится в статье.
Автор отмечает, что на организованной БИГ в Баку конференции среди основных тем были действия Франции против местных сообществ, приводящие к их вынужденной миграции, вопросы прав человека и влияния на окружающую среду, смягчение последствий ассимиляции и ликвидация колониализма.
Конференция рассматривается в статье как важная отправная точка для будущих проектов по сохранению местной культуры. Журналист отметил важность меморандума, подписанного между Бакинской инициативной группой и политической партией Французской Полинезии Tavini Huiraatira. Автор также отметил наличие перспектив дальнейшего сотрудничества.
В статье упоминается, что по итогам мероприятия от имени участников конференции были направлены открытые письма в адрес международных организаций и официальных лиц ОБСЕ. Отмечается важность информирования мирового сообщества о событиях в регионах, пострадавших от колониальной политики.
В заключение статьи приводятся заявления исполнительного директора БИГ Аббаса Аббасова, который подчеркнул приверженность организации поддержке народов в их борьбе с колониализмом: "Это обязательство БИГ отражено в постоянной поддержке колоний Франции в их борьбе за свободу и в твердой позиции организации в борьбе с неоколониальными практиками".