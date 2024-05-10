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Глава МИД Азербайджана поблагодарил Казахстан за поддержку в проведении переговоров

Глава МИД Азербайджана поблагодарил Казахстан за поддержку в проведении переговоров Министр иностранных дел Азербайджана выразил благодарность казахстанской стороне за оказание поддержки переговорам с Арменией.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 15:18
Глава МИД Азербайджана поблагодарил Казахстан за поддержку в проведении переговоров

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне за оказание поддержки мирным переговорам с Арменией.

Как cообщает Report, об этом говорится в публикации главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети "X".

"Выражаю благодарность Казахстану и заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Мурату Нуртлеу за неоценимую помощь в проведении двусторонних мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы. Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению мирного процесса, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в нашем регионе", - отмечается в публикации.

Напомним, сегодня в Алматы стартовали переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями главы внешнеполитических ведомств проведут обсуждения по подготовке мирного договора между странами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал согласие Азербайджана и Армении провести переговоры на уровне глав МИД в Алматы, назвав эту встречу символичной.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı Qazaxıstana təşəkkür edib
Версия на английском языке Azerbaijani foreign minister thanks Kazakhstan

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