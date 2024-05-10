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В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева В штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже отметили 101-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 18:09
В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже отметили 101-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает французское бюро Report, в мероприятии, организованном Постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО, приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, представители дипломатического корпуса, политики, журналисты и профессоры.

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев рассказал о роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана и его заслугах.

На мероприятии был показан документальный фильм, посвященный деятельности великого лидера. На церемонии также была представлена художественная выставка, посвященная Гейдару Алиеву.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUNESCO-nun mənzil-qərargahında Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü qeyd edilib

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