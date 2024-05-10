В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 101-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже отметили 101-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже отметили 101-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает французское бюро Report, в мероприятии, организованном Постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО, приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, представители дипломатического корпуса, политики, журналисты и профессоры.

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев рассказал о роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана и его заслугах.

На мероприятии был показан документальный фильм, посвященный деятельности великого лидера. На церемонии также была представлена художественная выставка, посвященная Гейдару Алиеву.