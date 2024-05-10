Омбудсмен Азербайджана проинформировала члена комитета ООН о ситуации в регионе

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала члена Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН профессора Аслана Абашидзе о ситуации в регионе.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала члена Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН профессора Аслана Абашидзе о ситуации в регионе.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

В ходе встречи гость был проинформирован о мандате омбудсмена, его деятельности в сфере защиты прав и свобод человека. Было отмечено наличие тесного сотрудничества омбудсмена с национальными правозащитными учреждениями зарубежных стран, международными организациями, в том числе ООН и ее специализированными учреждениями.

Сабина Алиева рассказала о грубых нарушениях международных правовых норм в период около 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель. Она подчеркнула, что по инициативе омбудсмена после освобождения территорий от оккупации на них были проведены миссии по установлению фактов, подготовлены и представлены доклады, заявления и обращения в местные и международные организации, омбудсменам зарубежных стран и национальным правозащитным институтам.