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Омбудсмен Азербайджана проинформировала члена комитета ООН о ситуации в регионе

Омбудсмен Азербайджана проинформировала члена комитета ООН о ситуации в регионе Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала члена Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН профессора Аслана Абашидзе о ситуации в регионе.
Внешняя политика
10 мая 2024 г. 19:31
Омбудсмен Азербайджана проинформировала члена комитета ООН о ситуации в регионе

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала члена Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН профессора Аслана Абашидзе о ситуации в регионе.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

В ходе встречи гость был проинформирован о мандате омбудсмена, его деятельности в сфере защиты прав и свобод человека. Было отмечено наличие тесного сотрудничества омбудсмена с национальными правозащитными учреждениями зарубежных стран, международными организациями, в том числе ООН и ее специализированными учреждениями.

Сабина Алиева рассказала о грубых нарушениях международных правовых норм в период около 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель. Она подчеркнула, что по инициативе омбудсмена после освобождения территорий от оккупации на них были проведены миссии по установлению фактов, подготовлены и представлены доклады, заявления и обращения в местные и международные организации, омбудсменам зарубежных стран и национальным правозащитным институтам.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman BMT-nin komitə üzvünü bölgədəki vəziyyət barədə məlumatlandırıb

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