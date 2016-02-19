Зампредседателя парламента: Индонезия поддерживает позицию Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "У нас сложились крепкие связи с парламентами разных стран, в том числе и с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя парламента Индонезии Фахри Хамза.

Он сообщил, что в ходе визита в Баку провел встречу со спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, а также с другими членами парламента, на которых были обсуждены вопросы развития связей в различных областях.

Говоря о перспекивах развития экономических связей между Азербайджаном и Индонезией, Ф.Хамза сказал, что Индонезия, будучи большим рынком, требует импорта энергоресурсов, технологий и продуктов питания, и в этих областях две страны могли бы сотрудничать друг с другом. Он напомнил, что Азербайджан является третьим главным экспортером Индонезии.

Ф.Хамза также отметил, что тесно работает над тем, чтобы еще больше укрепить отношения не только между парламентами, но и между странами, так как "к сожалению, в Индонезии мало информации об Азербайджане".

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли принятие какого-либо документа в парламенте Индонезии, осуждающем Ходжалинский геноцид в преддверии очередной годовщины трагедии, Ф.Хамза напомнил, что до этого в Баку была направлена комиссия по правам человека для изучения этой трагедии: "Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана. Индонезия поддерживает позицию Азербайджана в этом вопросе, в том числе в рамках различных международных организаций".

В конце Ф.Хамза сообщил, что пригласил представителей парламента Азербайджана посетить Индонезию.