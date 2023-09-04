Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично

Казахстан и Азербайджан намерены довести товарооборот до 1 млрд долларов США.

Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично. Страны намерены довести объем взаимного товарооборота до 1 млрд долларов США.

Об этом Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Казахстан и Азербайджан имеют братские отношения и, действительно, не со многими странами можно отметить такую интенсивность и близость контактов",- сказал замминистра.

"В прошлом году президент Казахстана посетил Азербайджан, и мы видим, что отношения двух стран развиваются очень динамично", - отметил замминистра.

По словам Р. Василенко, за первое полугодие этого года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос почти на 50% и достиг около 300 млн долларов США.

"А задача главами наших государств поставлена - довести товарооборот до 1 млрд долларов США",- добавил он.