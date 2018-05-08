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    Замминистра иностранных дел России посетит Азербайджан

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин посетит Азербайджан на этой неделе. 

    Как сообщили Report в посольстве России в Азербайджане, Г. Карасин примет участие в открытии российско-азербайджанской историко-документальной выставки «Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие» 10 мая в Баку.

    Отметим, что мероприятие проводится при поддержке Администраций президента Азербайджанской Республики и президента Российской Федерации.

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