Замминистра иностранных дел России посетит Азербайджан

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин посетит Азербайджан на этой неделе.

Как сообщили Report в посольстве России в Азербайджане, Г. Карасин примет участие в открытии российско-азербайджанской историко-документальной выставки «Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие» 10 мая в Баку.

Отметим, что мероприятие проводится при поддержке Администраций президента Азербайджанской Республики и президента Российской Федерации.