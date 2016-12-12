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    Замглавы МИД: Очередные переговоры по правовому статусу Каспийского моря пройдут в январе следующего года

    Он прокомментировал разногласия между Азербайджаном и Туркменистаном

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Переговоры по правовому статусу Каспийского моря продолжаются. Очередная встреча планируется в Ашхабаде". 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

    Он отметил, что встреча планируется на начало января 2017 года: "На встрече будут обсуждены проведение очередного саммита и подготовка к нему.  Также планируется, что Рабочая группа выступит с инициативой проведения встречи министров. Пока трудно говорить о точной дате очередного саммита по Каспию". 

    Он также прокомментировал разногласия между Азербайджаном и Туркменистаном: "Переговоры продолжаются. Есть некоторые разногласия". 

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