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    Замглавы МИД Азербайджана принимает участие в заседании СМИД ОЧЭС в Белграде

    Председательство в ОЧЭС на ближайшие полгода перейдет к Турции

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев принимает участие на открывшемся сегодня в Белграде 35-ом заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС). Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана. 

    В ходе заседания министры рассмотрят итоги сербского председательства в ОЧЭС, укрепление финансовой базы организации, подготовку к ее 25-летию в 2017 году, повышение эффективности ее деятельности и ряд других вопросов.

    В настоящее время председательствует в ОЧЭС Сербия, на период с января по июнь следующего года председательство перейдет к Турции.

    ОЧЭС была создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.

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