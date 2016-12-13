Замглавы МИД Азербайджана принимает участие в заседании СМИД ОЧЭС в Белграде

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев принимает участие на открывшемся сегодня в Белграде 35-ом заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС). Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе заседания министры рассмотрят итоги сербского председательства в ОЧЭС, укрепление финансовой базы организации, подготовку к ее 25-летию в 2017 году, повышение эффективности ее деятельности и ряд других вопросов.

В настоящее время председательствует в ОЧЭС Сербия, на период с января по июнь следующего года председательство перейдет к Турции.

ОЧЭС была создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.