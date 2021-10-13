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Замглавы МИД: Армения должна продемонстрировать конструктивный подход

Замглавы МИД: Армения должна продемонстрировать конструктивный подход Армяно-азербайджанский конфликт завершен. Азербайджан освободил свои земли после почти 30-летней армянской оккупации и сейчас на этих территориях проводятся восстановительные и реконструкционные работы.
Внешняя политика
13 октября 2021 г. 10:31
Замглавы МИД: Армения должна продемонстрировать конструктивный подход
Report / Firi Salim

Армяно-азербайджанский конфликт завершен. Азербайджан освободил свои земли после почти 30-летней армянской оккупации и сейчас на этих территориях проводятся восстановительные и реконструкционные работы.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев сказал во время выступления на VI встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в столице Казахстана, Нур-Султане.

Он отметил, что данные территории были объявлены зоной "зеленой энергии" и реконструируются по концепции "умный город" и "умное село". Участие в данных процессах представителей частного сектора ряда стран-участниц СВМДА было оценено как новый показатель сотрудничества между странами-членами организации.

Замминистра довел до сведения, что Зангезурский коридор имеет большой потенциал для постконфликтного процесса нормализации, усиления регионального мира и доверия, а также развития торговых и транспортных связей в направлениях Север-Юг и Восток-Запад.

М.Мамедгулиев в своем выступлении проинформировал участников о последствиях массового загрязнения Арменией территорий Азербайджана минами и другими боеприпасами, уклонения от предоставления Азербайджану точных карт минных полей в нарушение международного гуманитарного права.

Напомнив о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основании взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, подписании мирного договора между двумя странами и делимитации и демаркации границ, было подчеркнуто, что реализация этих предложений требует от Армении демонстрации политической воли и конструктивного подхода.

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Версия на английском языке Deputy FM: Armenia must demonstrate political will and constructive approach
Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini: "Ermənistan siyasi iradə və konstruktiv yanaşma nümayiş etdirməlidir"

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