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Заместитель премьер-министра Азербайджана посетит Иран

Заместитель премьер-министра Азербайджана посетит Иран Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетит Иран.
Внешняя политика
17 мая 2022 г. 14:14
Заместитель премьер-министра Азербайджана посетит Иран
Шахин Мустафаев

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетит Иран.

Как сообщает Report, в состав делегации войдут ответственные лица министерств энергетики, высоких технологий и транспорта, иностранных дел, Государственного таможенного комитета, Государственного агентства автомобильных дорог, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и других структур.

В рамках визита запланировано проведение делегацией встреч в министерстве дорог и градостроительства Ирана, министерстве иностранных дел, Генштабе Вооруженных сил и др. структурах.

В ходе встреч будут обсуждены транспортно-транзитные, логистические, энергетические, промышленные, торговые, инвестиционные и другие вопросы между Азербайджаном и Ираном.

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Версия на английском языке Azerbaijani Deputy PM to visit Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Baş nazirinin müavini İrana səfər edəcək

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