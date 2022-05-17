Заместитель премьер-министра Азербайджана посетит Иран

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетит Иран.

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетит Иран.

Как сообщает Report, в состав делегации войдут ответственные лица министерств энергетики, высоких технологий и транспорта, иностранных дел, Государственного таможенного комитета, Государственного агентства автомобильных дорог, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и других структур.

В рамках визита запланировано проведение делегацией встреч в министерстве дорог и градостроительства Ирана, министерстве иностранных дел, Генштабе Вооруженных сил и др. структурах.

В ходе встреч будут обсуждены транспортно-транзитные, логистические, энергетические, промышленные, торговые, инвестиционные и другие вопросы между Азербайджаном и Ираном.