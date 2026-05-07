Захарова: В РФ не удивлены решению Азербайджана по Европарламенту

В Москве не удивлены решением Азербайджана прекратить взаимодействие с Европарламентом, поскольку данная структура вмешивается во внутренние дела других стран.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это суверенное решение Баку прекратить контакты всяческие с так называемым Европейским парламентом, удивление это решение не вызывает. Азербайджан - не единственное государство, которое сталкивается с хамством, неуважением этой структуры, прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств", - сказала Захарова.

Напомним, что 1 мая 2026 года Милли Меджлис Азербайджана заявил о приостановке сотрудничества с Европейским парламентом и рядом его структур.