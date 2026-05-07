İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Zaxarova: Azərbaycanın Avropa Parlamenti ilə bağlı qərarına təəccüblənmədik

    Xarici siyasət
    • 07 may, 2026
    • 14:58
    Zaxarova: Azərbaycanın Avropa Parlamenti ilə bağlı qərarına təəccüblənmədik

    Rusiya Azərbaycanın Avropa Parlamenti ilə qarşılıqlı əlaqələri dayandırmaq qərarına təəccüblənməyib, çünki bu qurum digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edir.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu gün brifinqdə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.

    "Avropa Parlamenti ilə hər cür təmasları kəsmək Bakının suveren qərarıdır, bu qərar təəccüb doğurmur. Azərbaycan bu strukturun ədəbsizliyi, hörmətsizliyi və suveren dövlətlərin daxili işlərinə birbaşa müdaxiləsi ilə üzləşən yeganə dövlət deyil", - Zaxarova bildirib.

    Xatırladaq ki, 2026-cı il mayın 1-də Azərbaycanın Milli Məclisi Avropa Parlamenti və onun bir sıra strukturları ilə əməkdaşlığın dayandırıldığını bəyan edib.

    Milli Məclis Rusiya XİN Mariya Zaxarova Avropa Parlamenti
    Захарова: В РФ не удивлены решению Азербайджана по Европарламенту
    Zakharova: Russia not surprised by Azerbaijan's decision on European Parliament

    Son xəbərlər

    15:36

    Səfir: Qlobal problemin müzakirə ediləcəyi WUF13 Ruanda üçün çox əhəmiyyətlidir

    Xarici siyasət
    15:36

    Zelenski Rusiyanın 2 min kilometr dərinliyindəki obyektlərə zərbələr endirildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    15:34
    Foto

    "Invision Design Talks 2" Bakıda keçiriləcək: Dizaynın daxildən formalaşdırılması

    Sərgilər
    15:34

    Azərbaycan və Gürcüstanın kibertəhlükəsizlik üzrə hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilib

    Hərbi
    15:28

    Fuad Sadıqov: "Əlverişsiz hava şəraiti aqrar sektora 13 milyon manat ziyan vurub"

    ASK
    15:27

    İran ABŞ-dəki dünya çempionatında təhlükəsizlik məsələsini FIFA ilə müzakirə edəcək

    Futbol
    15:24
    Foto

    Bakı Dövlət Universiteti və Aqrar Sığorta Fondu Anlaşma Memorandumu imzalayıblar

    ASK
    15:14

    Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

    Sosial müdafiə
    15:13

    Türkiyədə 77 tələbə qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti