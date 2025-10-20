Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ялчын Рафиев принял участие в совещании ЕС высокого уровня

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2025
    • 22:23
    Ялчын Рафиев принял участие в совещании ЕС высокого уровня

    В Люксембурге по инициативе Евросоюза организовано специальное совещание высокого уровня на тему "Межрегиональная безопасность и связи".

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    В рамках совещания были проведены сессии по вопросам безопасности, стабильности и устойчивости в Черноморском регионе, а также повестке межрегиональных связей.

    В заседании приняли участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, ерокомиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела, министры иностранных дел стран-членов, а также высокопоставленные должностные лица стран Восточного партнерства, Центральной Азии и Турции.

    На встрече Азербайджан представляла делегация во главе с замминистра иностранных дел Ялчыном Рафиевым.

    Он довел до сведения присутствующих позицию нашей страны по обсуждаемым вопросам, подчеркнув важность установления мира и безопасности в регионе для расширения развития Черноморского региона, включая Азербайджан, и значимость продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в данном направлении.

    Было отмечено, что Азербайджан, через который проходят важные международные транспортные коммуникации, связывающие Черноморский регион с Южным Кавказом и Центральной Азией, является надежным партнером для Евросоюза в области транспортных, энергетических и цифровых связей. В данном контексте Я.Рафиев отметил, что укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС позволит более эффективно использовать существующий потенциал.

    Фото
