İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanın nümayəndə heyəti Aİ-nin yüksək səviyyəli toplantısında iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2025
    • 22:19
    Azərbaycanın nümayəndə heyəti Aİ-nin yüksək səviyyəli toplantısında iştirak edib

    Lüksemburqda Avropa İttifaqının (Aİ) təşkilatçılığı ilə "Regionlararası təhlükəsizlik və bağlantılar" mövzusunda xüsusi yüksək səviyyəli toplantı təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Toplantı çərçivəsində Qara dəniz regionunda təhlükəsizlik, sabitlik və dayanıqlılıq, həmçinin regionlararası bağlantılar gündəliyi üzrə sessiyalar keçirilib.

    İclasın işində Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Kaya Kallas, genişlənmə üzrə komissar Marta Kos, beynəlxalq tərəfdaşlıq üzrə komissar Jozef Sikela, üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri, eləcə də Şərq Tərəfdaşlığı, Türkiyə və Mərkəzi Asiya ölkələrinin yüksək vəzifəli şəxsləri iştirak edib.

    Toplantıda Azərbaycan Respublikasını xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib.

    Y.Rəfiyev müzakirə olunmuş məsələlərlə bağlı ölkəmizin mövqeyini diqqətə çatdıraraq, Azərbaycanın da daxil olduğu geniş Qara dəniz regionunun inkişaf potensialını ortaya çıxarmaq üçün bu bölgədə sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olmasının vacibliyini, bu istiqamətdə Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən sülh prosesinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Qara dəniz regionunu Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya bağlayan mühüm nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşən Azərbaycanın nəqliyyat, enerji və rəqəmsal bağlantılar sahəsində Avropa İttifaqı üçün etibarlı tərəfdaş olması amili diqqətə çatdırılaraq, Azərbaycan və Aİ arasında bu istiqamətdə iqtisadi və investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsinin mövcud potensialdan daha səmərəli istifadəyə imkan yaradacağı qeyd olunub.

    Yalçın Rəfiyev Avropa İttifaqı Qara dəniz regionu
    Foto
    Ялчын Рафиев принял участие в совещании ЕС высокого уровня

    Son xəbərlər

    22:24

    ABŞ və Avstraliya vacib mineralların çıxarılmasına 3 milyard dollar sərmayə qoyacaq - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:19
    Foto

    Azərbaycanın nümayəndə heyəti Aİ-nin yüksək səviyyəli toplantısında iştirak edib

    Xarici siyasət
    22:12
    Foto

    Bakıda məktəbliyə qarşı qeyri-etik hərəkət edən sürücü həbs olunub

    Hadisə
    22:03
    Foto

    Azərbaycan-İran münasibətlərin cari vəziyyəti müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:00

    Paşinyan Vatikanın dövlət katibi ilə Ermənistan - Azərbaycan razılaşmasını müzakirə edib

    Region
    21:45

    Mirzoyan: Bakı ilə İrəvan arasında sülh regionda yeni iqtisadi imkanlar açır

    Region
    21:42

    Aİ-nin energetika üzrə komissarı: Avropa daha heç vaxt Rusiya qazını almamalıdır

    Digər ölkələr
    21:35
    Foto

    Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    21:33
    Foto

    Sahibə Qafarova Cenevrədə Namibiya və Bosniya və Herseqovinanın parlament sədrləri ilə görüşüb

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti