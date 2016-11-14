Выдан мандат на проведение переговоров между ЕС и Азербайджаном

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Совет Европейского Союза выдал мандат Еврокомиссии и Высокому представительству ЕС по иностранным делам и политике безопасности на проведение переговоров между ЕС и Азербайджаном для достижения нового соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в 1996 году.

Новый документ также должен учесть цели и вызовы, с которыми ЕС и Азербайджан сталкиваются сегодня.