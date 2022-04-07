Встреча в Брюсселе - очередная дипломатическая победа: принято предложение Азербайджана из пяти статей

Встреча президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза и премьер-министром Армении в Брюсселе однозначно является очередной дипломатической победой Азербайджана. Все вопросы, предусмотренные президентом Ильхамом Алиевым в мирной повестк

Встреча президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза и премьер-министром Армении в Брюсселе однозначно является очередной дипломатической победой Азербайджана. Все вопросы, предусмотренные президентом Ильхамом Алиевым в мирной повестке именно для постконфликтного периода, еще раз нашли подтверждение в заявлении президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля по итогам брюссельской встречи.

Этими мыслями с Report поделился депутат Милли Меджлиса, член правления партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.

Депутат напомнил, что мирная повестка между Азербайджаном и Арменией впервые сформировалась на встрече в Брюсселе 14 декабря 2021 года.

"Как известно, вчерашняя трехсторонняя встреча - уже вторая подобная встреча. Первая трехсторонняя встреча была проведена 14 декабря прошлого года. Именно на той встрече президентом Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем была сформирована мирная повестка. Именно после той встречи контакты между Европейским союзом и Азербайджаном интенсифицировались. Сюда можно отнести телефонные звонки, визиты. В результате мы еще раз увидели, что на вчерашней встрече формирование мирной повестки полностью соответствует желанию Азербайджана. Проведенная 6 апреля трехсторонняя встреча продлилась примерно 5 часов. В заявлении президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля по итогам встречи еще раз отражена необходимость начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору".

Дж.Османов отметил, что предложение азербайджанской стороны по мирному договору из пяти статей уже принято:

"Очевидно, эти пять статей уже приняты, и на основе этого были проведены переговоры. МИД Азербайджана и Армении уже даны поручения провести работу над этим документом. Основной момент в документе в том, что там отражен вопрос территориальной целостности Азербайджана. С другой стороны, одним из вопросов в заявлении является создание совместной комиссии по вопросам границы. В первую очередь одним из основных нюансов является, конечно же, достижение договоренности о начале процесса делимитации границ. В продолжение этого составной частью и результатом делимитации является устранение напряженности на границе".

Депутат отметил, что в заявлении нашли отражение усилия Евросоюза по вопросам разминирования, обнаружению пропавших без вести:

"Армения передала Азербайджану карты минных полей, однако они точны на около 25%. Известно, что оккупированные в течение долгих лет территории Азербайджана были заминированы армянами. В то же время с Первой Карабахской войны и по сей день о судьбе 3 880 граждан Азербайджана все еще ничего не известно. Очень важно, что в заявлении отражены все вопросы. Другой важный вопрос – подтверждение транспортно-коммуникационных карт, прокладка автомобильной и железной дорог, создание экономического консультативного совета. Азербайджан всегда отмечал, что предпочитает сотрудничество. За счет взаимной разблокировки коммуникаций Азербайджан объединит в регионе большую географическую территорию, превратится в выгодный логистический центр, охватывающий Евразию, и есть возможности для расширения. Азербайджан неоднократно подчеркивал это, что отражено и в документе".