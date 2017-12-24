Врио главы Дагестана поздравил Ильхама Алиева

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Временный исполняющий обязанности главы Дагестанской республики Российсой Федерации Владимир Васильев направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в честь его дня рождения.

Как передает Report, в письме говорится:

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы пользуетесь большим уважением и авторитетом в многонациональном Азербайджане и за его пределами. Ваше беззаветное служение своей Родине способствует укреплению Азербайджанской Республики, усилению ее международных позиций и улучшению благосостояния населения страны. Нынешние убедительные достижения Азербайджанской Республики демонстрируют всему миру достойное продолжение Вами мудрой и дальновидной политики выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Пользуясь возможностью позвольте еще раз выразить Вам глубокую благодарность за высокую государственную награду Азербайджанской Республики – орден “Достлуг”. Расцениваю это как Ваше особое внимание к развитию дружественных связей и сотрудничеству с Российской Федерацией и Дагестаном как ее составной частью. Для нас дагестанцев представляют большую ценность добрососедские и братские отношения между нашими народами, отличительной чертой которых всегда были и остаются искренность и доверие.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на Вашем ответственном государственном посту на благо Азербайджанской Республики.