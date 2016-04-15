​Вопрос о последних событиях на фронте вынесут на обсуждение в Совете по внешним вопросам Европейского Союза

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ 15 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Гербертом Сальбером.

Как сообщает Report, специальный представитель по Южному Кавказу Герберт Сальбер отметил, что его повторный приезд в нашу страну по поручению руководства Европейского Союза спустя короткое время после его прошлого визита связан с более детальным изучением событий, произошедших в начале апреля на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана. Герберт Сальбер вспомнил последний визит в Азербайджан вице-президента Европейской комиссии, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Отметив, что напряженность, возникшая на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, вызывает обеспокоенность, специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу сообщил, что представляемая им структура на проходившем на днях пленарном заседании Европейского парламента выразила свое отношение к произошедшим событиям, подчеркнул, что в этом направлении проводятся обсуждения и вопрос будет также вынесен на обсуждение в Совете по внешним вопросам Европейского Союза, который пройдет в Люксембурге на следующей неделе.

В ходе беседы было отмечено, что при рассмотрении истории переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта наблюдается, что армия Армении периодически совершает вооруженные провокации на линии соприкосновения войск. Населенные пункты Азербайджана, расположенные близ линии фронта, регулярно обстреливаются Арменией, гибнет гражданское население, включая детей, женщин, стариков. Было сообщено, что цель заключается в сохранении существующей ситуации в конфликте такой, какая она есть.

На встрече состоялся обмен мнениями о процессах по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а также вопросах, касающихся состояния и перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.