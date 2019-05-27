Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.
В России высоко ценят отношения стратегического партнерства с Азербайджаном. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее успешно наращивать плодотворные двусторонние связи во всех областях, конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов.
От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – благополучия и процветания".
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