    Виктор Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 22:46
    Виктор Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился публикацией о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 6 октября в Габале.

    Как сообщает Report, Орбан написал в соцсети Х:

    "Всегда приятно видеть друга".

    Отметим, что в ходе сегодняшней встречи лидеров премьер Венгрии отметил важность своих предыдущих визитов в Азербайджан, а также участия в прошедшем в Шуше неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    На встрече была дана высокая оценка нынешнему состоянию отношений между Азербайджаном и Венгрией. В этой связи были затронуты вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и других областях.

