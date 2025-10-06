Виктор Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился публикацией о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 6 октября в Габале.

Как сообщает Report, Орбан написал в соцсети Х:

"Всегда приятно видеть друга".

🤝🇭🇺 Always a pleasure to see a friend! Meeting with @presidentaz in Gabala today prior to the 12th Summit of the Organization of Turkic States. pic.twitter.com/NPHHS5ePqX — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 6, 2025

Отметим, что в ходе сегодняшней встречи лидеров премьер Венгрии отметил важность своих предыдущих визитов в Азербайджан, а также участия в прошедшем в Шуше неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

На встрече была дана высокая оценка нынешнему состоянию отношений между Азербайджаном и Венгрией. В этой связи были затронуты вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и других областях.