Viktor Orban İlham Əliyevlə görüşündən paylaşım edib: Dostu görmək hər zaman xoşdur
- 06 oktyabr, 2025
- 22:44
Bir dostu görmək hər zaman xoşdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə oktyabrın 6-da Qəbələdə keçirdiyi görüşə dair "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında qeyd edib.
🤝🇭🇺 Always a pleasure to see a friend! Meeting with @presidentaz in Gabala today prior to the 12th Summit of the Organization of Turkic States. pic.twitter.com/NPHHS5ePqX— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 6, 2025
Qeyd edək ki, liderlər arasında bu gün keçirilən görüşdə Macarıstanın Baş naziri Azərbaycana əvvəlki səfərlərinin, həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət başçılarının Şuşada keçirilmiş qeyri-rəsmi Zirvə Görüşündə iştirakının vacibliyinə toxunub.
Azərbaycanla Macarıstan arasında əlaqələrin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib. Bu xüsusda enerji, investisiyalar, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub.