Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb
- 06 oktyabr, 2025
- 17:10
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
