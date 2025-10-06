İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb

    • 06 oktyabr, 2025
    • 17:10
    Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev macarıstan Viktor Orban Qəbələ Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Президент Азербайджана встретился с премьером Венгрии в Габале
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets Prime Minister of Hungary in Gabala

    Foto

