    "Azərişıq" Naxçıvanda kadr dəyişiklikləri aparıb

    Energetika
    • 08 yanvar, 2026
    • 15:44
    Azərişıq Naxçıvanda kadr dəyişiklikləri aparıb

    "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsində (RETSİ) kadr dəyişiklikləri aparılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Azərişığ"ın sədri Vüqar Əhmədov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, Naxçıvan RETSİ-nin rəisi Nemət Qasımov və idarənin Satış şöbəsinin rəisi Emil Əkbərli tutduqları vəzifələrdən azad ediliblər.

    Hazırda sözügedən vəzifələrə yeni təyinatlarla bağlı rəsmi məlumat verilməyib.

