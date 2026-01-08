"Azərişıq" Naxçıvanda kadr dəyişiklikləri aparıb
Energetika
- 08 yanvar, 2026
- 15:44
"Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsində (RETSİ) kadr dəyişiklikləri aparılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Azərişığ"ın sədri Vüqar Əhmədov bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, Naxçıvan RETSİ-nin rəisi Nemət Qasımov və idarənin Satış şöbəsinin rəisi Emil Əkbərli tutduqları vəzifələrdən azad ediliblər.
Hazırda sözügedən vəzifələrə yeni təyinatlarla bağlı rəsmi məlumat verilməyib.
Son xəbərlər
15:59
"Azəryol"un yeni baş məşqçisi: "Məqsədimiz Azərbaycan çempionu olmaqdır"Komanda
15:55
Paşinyan: TRIPP layihəsi çərçivəsində sərhədin delimitasiyası üzrə aktiv iş gedirRegion
15:52
Rusiya "Marinera" tankerinin ABŞ tərəfindən ələ keçirilməsinə görə narahatlığını ifadə edibRegion
15:50
"Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 10 %-dən çox azalıbMaliyyə
15:49
Ötən il işdən qanunsuz çıxarılmış 89 nəfər əvvəlki vəzifələrinə bərpa olunubSosial müdafiə
15:45
Rəy
İranda hökumət vədlər verir, aksiyalar yeni mahiyyət alır - ŞƏRHAnalitika
15:44
"Azərişıq" Naxçıvanda kadr dəyişiklikləri aparıbEnergetika
15:38
TƏBİB: İnfeksiyalar və qrip epidemiyaları fonunda yetərli çarpayı ehtiyatı varSağlamlıq
15:36