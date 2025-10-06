Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 18:28
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Macarıstanın Baş naziri Azərbaycana əvvəlki səfərlərinin, həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət başçılarının Şuşada keçirilmiş qeyri-rəsmi Zirvə Görüşündə iştirakının önəminə toxundu.

    Söhbət zamanı bu ilin mayında Budapeştdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Zirvə Görüşü məmnunluqla xatırlandı.

    Azərbaycanla Macarıstan arasında əlaqələrin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirildi. Bu xüsusda enerji, investisiyalar, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu. Macar şirkətlərinin Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndinin tikintisində iştirakı vurğulandı.

    Президент Азербайджана встретился с премьером Венгрии в Габале - ОБНОВЛЕНО
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets Prime Minister of Hungary in Gabala

