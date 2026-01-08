Antuan Semenyonun "Mançester Siti"yə transferinin detalları açıqlanıb
Futbol
- 08 yanvar, 2026
- 16:59
"Bornmut"un 26 yaşlı yarımmüdafiəçisi Antuan Semenyonun İngiltərənin digər təmsilçisi "Mançester Siti"yə transferinin detalları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports News" məlumat yayıb.
"Mançester Siti" qanalı oyunçunun transferi üçün "Bornmut"a 62,5 milyon funt sterlinq ödəyəcək. Müqavilədə həmçinin 1,5 milyon funt sterlinqlik performans bonusu və futbolçunun gələcəkdə satışından 10% gəlir bəndi də yer alıb.
A.Semyonyo bu gün tibbi müayinədən keçdikdən sonra yeni klubu ilə 5,5 illik müqavilə bağlayacaq.
