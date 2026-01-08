İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Xırdalanda "Range Rover"ə 11 min manatlıq ziyan vuran şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 08 yanvar, 2026
    • 16:46
    Xırdalanda Range Roverə 11 min manatlıq ziyan vuran şəxs saxlanılıb

    Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində "Range Rover" markalı avtomobilin şüşələrini və arxa farasını sındıran, eləcə də şinlərini yararsız hala salan şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Avtomobilin sahibi zərərçəkən qismində polisə müraciət edərək hadisə zamanı əmlakına 11 min manat maddi ziyan dəydiyini bildirib. Keçirilən tədbirlərlə qeyd olunan əməli törətməkdə şübhəli bilinən 22 yaşlı C.Hüseynov saxlanılıb.

    Araşdırmalarla hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verdiyi məlum olub.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi avtomobil
    В Хырдалане задержан мужчина за умышленное повреждение Range Rover

    Son xəbərlər

    17:31

    "Zabrat maşınqayırma zavodu" özəlləşdirilib

    Biznes
    17:29
    Foto

    Bakıda güləş üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    17:20

    "Azərişıq" Naxçıvanda kadr dəyişiklikləri aparıb - YENİLƏNİB

    Energetika
    17:19

    Ermənistanda dəyəri 400 min dollardan artıq olan avadanlıqları satan hərbçinin məhkəməsi başlayıb

    Region
    17:08

    Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycan-ABŞ münasibətlərini daha yüksək səviyyəyə qaldıracaq - RƏY

    Xarici siyasət
    16:59

    Antuan Semenyonun "Mançester Siti"yə transferinin detalları açıqlanıb

    Futbol
    16:54

    TPAO və "ExxonMobil"in törəmə şirkəti Qara dəniz və Aralıq dənizində birgə fəaliyyət barədə razılaşıb

    Energetika
    16:50

    ABŞ-nin Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri sənədi yekunlaşmaq üzrədir

    Region
    16:46

    Xırdalanda "Range Rover"ə 11 min manatlıq ziyan vuran şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti