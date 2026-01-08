В Хырдалане задержан мужчина за умышленное повреждение Range Rover

В городе Хырдалан Абшеронского района задержан мужчина, подозреваемый в умышленном повреждении автомобиля марки Range Rover.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, злоумышленник разбил стекла и заднюю фару автомобиля, а также привел в негодность шины автомобиля.

Владелец машины обратился в полицию и заявил, что в результате инцидента ему был причинен материальный ущерб на 11 тыс. манатов. В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний Дж. Гусейнов.

Установлено, что инцидент произошел на почве личных отношений.

По факту проводится расследование.