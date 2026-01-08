İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Dilçilik İnstitutunda "Müasir Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti" şöbəsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    • 08 yanvar, 2026
    • 16:44
    Dilçilik İnstitutunda Müasir Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti şöbəsi yaradılacaq

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda mövcud ştat vahidləri və daxili imkanlar hesabına "Müasir Azərbaycan dili" şöbəsinin bazasında "Müasir Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti" şöbəsi yaradılacaq.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq AMEA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şöbənin yaradılması ilə bağlı institutun Elmi Şurasında verilən qərar elmi bölmədə təsdiqlənəcək.

    Bundan sonra isə qərar Rəyasət Heyətinin müzakirəsinə çıxarılıb qəbul olunacaq.

    AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu “Müasir Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” şöbəsi
    В Институте языкознания появится новый отдел по культуре азербайджанской речи

