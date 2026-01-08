Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Институте языкознания появится новый отдел по культуре азербайджанской речи

    Наука и образование
    • 08 января, 2026
    • 17:08
    В Институте языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет создан отдел "Современный азербайджанский язык и культура речи".

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили из НАНА.

    Новый отдел будет создан на базе отдела "Современный азербайджанский язык" за счет существующих штатных единиц и внутренних ресурсов. Решение о создании отдела, принятое на Ученом совете института, будет утверждено в научном подразделении.

    После этого решение будет вынесено на обсуждение и принятие Президиумом.

    Институт языкознания азербайджанский язык культура речи НАНА
    Dilçilik İnstitutunda "Müasir Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti" şöbəsi yaradılacaq

