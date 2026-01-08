В Институте языкознания появится новый отдел по культуре азербайджанской речи
Наука и образование
- 08 января, 2026
- 17:08
В Институте языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет создан отдел "Современный азербайджанский язык и культура речи".
Об этом в ответ на запрос Report сообщили из НАНА.
Новый отдел будет создан на базе отдела "Современный азербайджанский язык" за счет существующих штатных единиц и внутренних ресурсов. Решение о создании отдела, принятое на Ученом совете института, будет утверждено в научном подразделении.
После этого решение будет вынесено на обсуждение и принятие Президиумом.
