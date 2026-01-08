İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İnfrastruktur
    • 08 yanvar, 2026
    • 16:45
    Azərbaycanda tikinti obyektlərinin istismarına icazə verildiyi andan məlumatlar reyestrə ötürüləcək

    Nazirlər Kabineti 12 yanvar 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması Qaydaları"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.

    Qərara əsasən, tikinti obyektlərinin istismarına icazə verildiyi andan, habelə məlumatlandırma icraatının tətbiq olunduğu tikinti obyektlərinin tikintisinin başa çatması barədə sifarişçi məlumat verdikdən sonra, dərhal bu məlumatlar Tikintilərin Dövlət Reyestrinə ötürüləcək və 3 iş günü müddətində bu məlumatlar Komitənin internet səhifəsində yerləşdiriləcək. İndiyə qədər məlumatlar 5 iş günü müddətində Reyestrə təqdim edilirdi.

