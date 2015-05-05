Вице-спикер: Повышение статуса ПАЧЭС создаст новые возможности и укрепит сотрудничество между странами

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Повышение статуса ПАЧЭС и выведение его на новый уровень создаст новые возможности и укрепит сотрудничество между странами. Об этом, как сообщает Report, заявил вице-спикер Милли Меджлиса Валех Аскеров на заседании Комитета Парламентской ассамблеи Черноморского экономического союза по правовым и политическим вопросам в Баку.

По его словам, сегодня Азербайджан имеет высокие связи и налаженное сотрудничество практически со всеми странами ОЧЭС, за исключением Армении.

Говоря о региональных проектах, В.Аскеров подчеркнул, что такие проекты, как нефтепроводы Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум были реализованы в результате совместной деятельности Азербайджана, Грузии и Турции.

"Азербайджан считает, что необходимо со всеми наращивать плодотворное сотрудничество на равных правах", - сказал он.

Вице-спикер отметил, что на данный момент Азербайджан приступил к реализации проекта по транспортировке азербайджанского газа из Баку в Италию, который позволит в будущем осуществлять транзит и всего газа, добываемого в каспийском регионе.

"Наши успехи в предыдущих проектах вселяют в нас уверенность в успешности и этого проекта", - подчеркнул В.Аскеров.

Наряду с этим он напомнил, что строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Крас будет завершено к концу 2015 года, которая впоследствии позволит перевозить груз и пассажиров по маршруту Пекин-Шанхай-Лондон.

Он отметил, что в реализации вышеуказанных проектов есть и большая заслуга ОЧЭС: "Поэтому мы заинтересованы в реализации сотрудничества между странами ОЧЭС".

Наряду с этим он выразил недовольство, указав на недостаточную активность ПАЧЭС по сравнению с Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

"Повышение статуса ПАЧЭС и выведение его на новый уровень создаст новые возможности и укрепит сотрудничество между странами", - заявил он.