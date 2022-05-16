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Вице-спикер парламента Кыргызстана прибыл в Азербайджан

Вице-спикер парламента Кыргызстана прибыл в Азербайджан Сегодня делегация во главе с заместителем председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Уланом Примовым прибыла в Азербайджан для участия в 3-й общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 12:36
Вице-спикер парламента Кыргызстана прибыл в Азербайджан

Сегодня делегация во главе с заместителем председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Уланом Примовым прибыла в Азербайджан для участия в 3-й общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

В международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию Кыргызстана встретили председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Кыргызстан Муса Гулиев, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев и другие официальные лица.

Визит завершится 18 мая.

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Версия на английском языке Deputy Speaker of Kyrgyzstan Parliament arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan parlamentinin sədr müavini Azərbaycana gəlib

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