Вице-спикер парламента Кыргызстана прибыл в Азербайджан

Сегодня делегация во главе с заместителем председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Уланом Примовым прибыла в Азербайджан для участия в 3-й общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Сегодня делегация во главе с заместителем председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Уланом Примовым прибыла в Азербайджан для участия в 3-й общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

В международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию Кыргызстана встретили председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Кыргызстан Муса Гулиев, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев и другие официальные лица.

Визит завершится 18 мая.