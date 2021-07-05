Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок

Интервью восточноевропейского бюро Report с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым.

Интервью восточноевропейского бюро Report с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым.

- Вы недавно побывали с рабочим визитом в Азербайджане. Как вы оцениваете итоги этого визита? Какие были достигнуты договорённости по сотрудничеству?

- Во-первых, я очень доволен тем фактом, что выбрался наконец. Я давно хотел посетить Азербайджан уже с рабочим визитом, раньше я был тут как турист. Для меня было важным поговорить с коллегами – членами правительства Азербайджана и коллегами, которые занимаются вопросами беженцев. С первым вице-премьером мы обсудили двусторонние отношения. На сегодняшний день между Украиной и Азербайджаном очень плотный, активный трек отношений. На уровне президентов, в первую очередь. Поэтому для меня это тоже было важно. У нас с вами, как я уже сказал во время выступления перед азербайджанской прессой, похожие судьбы. У нас есть соседи, которые недружественно себя ведут. У нас оккупированные территории временно и у вас точно так же. У нас заминирована территория и у вас заминирована территория в результате этой войны. Только одно разминирование предполагает не одно десятилетие. Это опыт Хорватии уже показывает. Я был в Хорватии, изучал работу Национального хорватского центра по разминированию. 25 лет назад закончилась война в Хорватии, они до сих пор еще продолжают необходимую активность по разминированию. Поэтому это было установление контактов. Цель моего визита в первую очередь познакомиться, посмотреть как что происходит.

В том числе я непосредственно поехал в район Агдам, где видел, как работают саперы Азербайджанского агентства, что осталось от Агдама, от цветущей этой долины и сколько труда еще придется вложить, чтобы восстановить. Чего я и желаю конечно же азербайджанскому народу как можно быстрее это сделать. Поэтому мы готовы помогать нашим опытом. Но мы понимаем, что у Азербайджана уже есть свой опыт, и это взаимный обмен для того, чтобы улучшить жизнь людей. Самое главное все делается для людей. Я уверен, что это мой не последний визит в Азербайджан. Я планирую еще раз посетить, потому что у нас уже устанавливаются плотные, хорошие отношения. Я пригласил в том числе представителей азербайджанского бизнеса смотреть на Украину как на инвестиционную площадку, особенно с учетом того, что у нас заканчивается работа над утверждением стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, двух областей, которые пострадали от войны, которая началась в 2014 году. На сегодняшний день у нас деоккупировано две трети территории, больше 200 населенных пунктов уже деоккупированы. Сегодня есть линии соприкосновения, но та часть, которая пострадала, требует дополнительных экономических влияний. На сегодняшний день существует Нормандский процесс, Минский процесс. Мы сегодня говорим про политико-дипломатический подход к решению этой задачи, но мы ее точно решим. Опять же мы же видим, сколько стратегического терпения есть у Азербайджана. Я считаю, что такие поездки важны для того, чтобы были взаимные обмены, мне кажется, что у нас с вами большое совместное будущее.

- Украина включила Азербайджан в список стран стратегических партнеров? Какие это открыло возможности между двумя странами?

- В первую очередь, конечно же это взаимодействие как правительственных, так и государственных компаний. Это номер один, т.е. все понимают, что есть политическое решение, что эти страны - стратегические партнеры. Это означает режим полного приоритета, полного сопровождения, помощи, если такая необходима. Это же конечно дает возможность работать бизнесу. Потому что экономика в основном за счет бизнеса происходит, активные украинцы в Азербайджане, азербайджанцы в Украине.

- Какие возможности дает эта бизнес-активность?

- Сейчас стоит задача, чтобы продолжить работу украино-азербайджанской двусторонней комиссии. Возглавлял ее министр Владислав Крикли с украинской стороны. Сейчас будет принято решение, кто будет от украинского правительства представлять, поскольку Владислав Крикли сейчас на другой работе. Я думаю, что как раз эта комиссия должна стать ядром обеспечения развития взаимного сотрудничества.

Есть производство, которое и в Украине известно и нужно в Азербайджане и т.д. Вопросы аграрного обеспечения на сегодняшний день, food security (продбезопасность) – вопрос, который тоже, насколько мне известно. Азербайджан много строит, соответственно, потребности в цементе, бетоне и т.д. В зависимости от того, что нужно каждой из наших стран, мы может взаимно друг у друга это получать.

- Как оцениваете настоящий уровень азербайджано-украинских отношений. Какие стороны являются наиболее сильными, а какие необходимо углубить?

- Мне кажется, сейчас очень высокий градус в хорошем смысле отношений, и импульс, мне кажется, дан политическим руководством двух стран. Личностные отношения очень важны. Мне кажется, что сегодня это уже понимают и представители нашего парламента, депутаты, члены правительства. Между нашими странами очень теплые отношения. И теперь наша задача просто максимально их развивать, и плюс возможно уже пришло время развивать их на региональном уровне, потому что есть уже политическая благоприятная атмосфера.

- Азербайджан в конце прошлого года освободил от армянской оккупации свои международно признанные территории. Как вы оцениваете данный успех Азербайджана?

- Я считаю, что это ситуация подтверждает, что в мире после Второй мировой войны был установлен международно признанный порядок: уважение территориальной целостности государств, к международно признанным границам. Это было очевидно. И захват территории военным путем , попытка аннексии и их оккупации не допускается. Мир это не признает, и поэтому на сегодняшний день обеим странам важно, что и весь мир признает и уважает нашу с вами территориальную целостность и наши международно признанные границы. Есть политико-дипломатический путь реинтеграции, если он не срабатывает, происходит другое. Но это всегда жертвы, это потеря жизни людей. Сколько парней и девушек погибло в этой войне, в Украине продолжают гибнуть. Страдают люди, мирное население, теряют свои дома.

Очень важно на сегодняшний день сохранять этот хрупкий мир в мире, когда нужно уважать территориальную целостность и границы. Тогда можно жить с соседями, договориться, научиться жить и взаимодействовать. Потому что политики принимают решения, а страдают люди.

- Сразу после деоккупации земель власти страны объявили о масштабном восстановлении освобожденных территорий и Баку пригласил дружественные страны подключиться к этому вопросу. Насколько Киев заинтересован в этом процессе и планирует принять участие?

- Мы точно готовы помогать всем, чем мы можем если есть опыт или экспертиза, которые востребованы. Например, мы обсуждали с коллегами из Национального агентства по разминированию Азербайджана их запрос на подготовку саперов в наших центрах, где наша служба чрезвычайных ситуаций учит собак, кинологов. Я пообщался с нашей службой чрезвычайных ситуаций, они не могут делегировать инструкторов в Азербайджан, потому что они заняты здесь в Украине. У нас тоже самый высокий уровень минного загрязнения территорий. Но если азербайджанские курсанты готовы приехать, то для них мы готовы организовать спецкурс подготовки навыков саперов и обучение собак. Потому что такой опыт у нас есть. Эта один из видов помощи, который абсолютно реалистичен. Я уверен, что очень быстро такой же опыт и такая же экспертиза появится у азербайджанской стороны, потому что вы уже этим занимаетесь. Мы собираемся сейчас под эгидой нашего министерства провести международную конференцию по выявлению лучших технологий разминирования в мире вообще. Предварительно я это проговаривал в Брюсселе во время своей недавней поездки. Они готовы поддержать, их эта тема очень беспокоит. Мы обязательно пригласим азербайджанскую сторону тоже участвовать в этой конференции для того, чтобы мы могли максимально перенять весь мировой лучший опыт для проведения гуманитарного разминирования. Без этого невозможно строить новые города, аэропорт, крестьянин, фермер не сможет обрабатывать свою землю.

- У вас есть договор о подготовке азербайджанских курсантов?

- Нет, договора нет, мы только обсудили такую потенциальную возможность, но мне кажется, это возможно. У вас был запрос можно ли, чтобы украинские инструкторы приехали сразу на место. Я запросил нашу службу, но они ответили, что нет потенциальной возможности выехать. Но если будет необходимость принять курсантов в Украине, наши будут готовы такой курс специальный сделать.

- Украина столкнулась с похожей проблемой восстановления территориальной целостности. Как Украина и Азербайджан могли бы сотрудничать в этих вопросах. Какова ситуация на востоке Украины в настоящее время?

- У нас на сегодняшний день по нескольким параметрам можно рассказать, что происходит на востоке. Во-первых, оккупационный режим, который сегодня управляет Донецкой и Луганской областью частично оккупированных, практически полностью заблокировал работу КПВВ, где простые люди могли пересекать. В Луганской области работает только одно КПВВ хотя там их три, в Донецкой – четыре, но при этом одно только работает два раза в неделю. Таким образом, они делают медицинский геноцид для людей, чтобы они не могли попасть на территорию свободной Украины и получить медицинские услуги, вакцинацию, получить свои пенсионные сбережения, деньги которые пенсионерам насчитаны. 272 тысячи пенсионеров проживают на оккупированных территориях, которые числятся у нас в реестре и имеют право получать пенсию. Государство, Пенсионный фонд, им насчитывает эту пенсию, но они ее не могут получить, их не выпускают оттуда. Людям приходится в крайнем случае выезжать в Россию и через много тысяч километров через Россию заехать в Украину уже в другой области. Те, кто могут прорваться. Сейчас они ограничивают детей, которые хотят учиться в украинский вузах, университетах. Сейчас вступительная кампания. Они всячески препятствуют, чтобы дети могли въехать в свободную Украину и поступали в украинские вузы. Безусловно, у нас в прошлом году в июле месяце было достигнуто в рамках трёхсторонней контактной группы - Минский процесс - соглашение о режиме прекращения огня и до января месяца этот режим более или менее соблюдался, но с января он опять начал нарушаться, начался снайперский огонь, забрасывают дистанционно мины, и, к сожалению, гибнут украинские воины, которые сегодня там охраняют наш суверенитет. Ситуация напряжённая. Было определенное, как вы помните перед весенними праздниками, напряжение, где бряцание было мышцами со стороны Российской Федерации, и в Крыму они подтягивали войска к границе с Украиной. До 100 тысяч контингент по оценке наших военных со стороны РФ было. Но, к счастью, эта провокация не сработала. И все-таки мы все время в тонусе, мы понимаем, что все может быть, и поэтому мы готовы к этому. Продолжается на дипломатическом уровне взаимодействие, консультации в Нормандском формате. Нам помогают лидеры Германии и Франции. Мы знаем была встреча с президентом Байденом, возможно, есть понимание более активного участия американской стороны. Мы знаем, что будет встреча президента Зеленского с президентом Байденом в конце месяца.

Мы хотим жить каждый в своей стране мирно, не надо претендовать на нашу территорию, на нашу территориальную целостность и тогда мы сможем жить с такими соседями. Это важно.

- Вы, наверно, слышали, что у нас и в Украине, и в Азербайджане активна диаспора. В Азербайджане в последнее время очень активная украинская диаспора, и в Украине азербайджанцы очень активны. Как вы оцениваете роль диаспор, дипломатических служб в развитии отношений двух стран?

- Я думаю, что диаспора - это природные послы своих стран в стране пребывания. Активная диаспора выполняет очень важную роль. Вот мы с послом Каневским – послом Украины в Азербайджана, как раз обсуждали, насколько сегодня активна украинская диаспора в Азербайджане.

Наш посол уже два года в Азербайджане. Он раньше работал в европейских странах. Я с ним беседовал и он в восторге от Азербайджана, потому что для него это было сначала как открытие, новое абсолютно прочтение и сейчас он в восторге от того, что в этой стране может приносить пользу обеим странам. Такая же активная позиция просматривается и здесь от представителя Азербайджана в Украине. Есть официальная дипломатия - два посла, а есть неофициальна дипломатия, народная – это и есть диаспора. И мне кажется, это два крыла, которые могут помогать двум кораблям, воздушным лайнерам правильно лететь.