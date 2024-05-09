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Посол: Сотрудничество в области культуры и образования приносит пользу как Азербайджану, так и Великобритании

Посол: Сотрудничество в области культуры и образования приносит пользу как Азербайджану, так и Великобритании Сотрудничество Азербайджана и Великобритании в области культуры и образования приносит пользу обеим странам.
Внешняя политика
9 мая 2024 г. 12:10
Посол: Сотрудничество в области культуры и образования приносит пользу как Азербайджану, так и Великобритании

Сотрудничество Азербайджана и Великобритании в области культуры и образования приносит пользу обеим странам.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в социальной сети "Х".

"За более чем 30 лет пребывания British Council в Азербайджане мы видим, что отношения между Великобританией и Азербайджаном еще более укрепляются. Визит регионального директора в Азербайджан еще раз доказал это", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Mədəniyyət və təhsil sahəsində əməkdaşlıq həm Azərbaycana, həm də Britaniyaya fayda verir
Версия на английском языке Envoy: Co-op in culture, education benefits both Azerbaijan and UK

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