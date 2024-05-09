Посол: Сотрудничество в области культуры и образования приносит пользу как Азербайджану, так и Великобритании

Сотрудничество Азербайджана и Великобритании в области культуры и образования приносит пользу обеим странам.

Сотрудничество Азербайджана и Великобритании в области культуры и образования приносит пользу обеим странам.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в социальной сети "Х".

"За более чем 30 лет пребывания British Council в Азербайджане мы видим, что отношения между Великобританией и Азербайджаном еще более укрепляются. Визит регионального директора в Азербайджан еще раз доказал это", - отмечается в сообщении.