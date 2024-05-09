Посол: Сотрудничество в области культуры и образования приносит пользу как Азербайджану, так и Великобритании
Посол: Сотрудничество в области культуры и образования приносит пользу как Азербайджану, так и ВеликобританииСотрудничество Азербайджана и Великобритании в области культуры и образования приносит пользу обеим странам.
Сотрудничество Азербайджана и Великобритании в области культуры и образования приносит пользу обеим странам.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в социальной сети "Х".
"За более чем 30 лет пребывания British Council в Азербайджане мы видим, что отношения между Великобританией и Азербайджаном еще более укрепляются. Визит регионального директора в Азербайджан еще раз доказал это", - отмечается в сообщении.
İki ölkə arasında mədəniyyət və təhsil sahəsində əlaqələrdən hər iki ölkə faydalanır.@azBritish' ın Azərbaycanda olduğu 30 ildən çox bir müddətdə, & arasında münasibətlərin daha da gücləndiyini görürük. Regional Direktorun Azərbaycana səfəri bunu bir daha sübut etdi. pic.twitter.com/7EVaVplcL4