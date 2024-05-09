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Делегация Азербайджана принимает участие в Конференции гражданского общества ООН

Делегация Азербайджана принимает участие в Конференции гражданского общества ООН Азербайджанская делегация принимает участие в Конференции гражданского общества ООН в столице Кении Найроби.
Внешняя политика
9 мая 2024 г. 13:02
Делегация Азербайджана принимает участие в Конференции гражданского общества ООН

Азербайджанская делегация принимает участие в Конференции гражданского общества ООН в столице Кении Найроби.

Об этом Report сообщили в Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджанской Республики.

В мероприятии принимают участие официальные делегации государств-членов ООН, представители ведущих мировых НПО, мозговых центров, медиа-структур, частных компаний, в общей сложности более 2000 человек.

Глобальная конференция организована в рамках подготовки к "Саммиту будущего", который состоится 22-23 сентября этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием мировых лидеров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также прибудет в Кению для участия в Конференции гражданского общества ООН.

Одной из основных тем конференции, которая продлится два дня, будет глобальное изменение климата.

В конференции принимают участие посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев, заведующий сектором по работе с НПО отдела по работе и коммуникациям с НПО Администрации президента Азербайджанской Республики Турал Алиев, член оргкомитета CОР29, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева и другие.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation participates in UN Civil Society Conference
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti BMT-nin Vətəndaş Cəmiyyəti Konfransında iştirak edir

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