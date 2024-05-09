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Директор по вопросам политики МИД Израиля посетила памятник Ази Асланову

Директор по вопросам политики МИД Израиля посетила памятник Ази Асланову Директор по вопросам политики Министерства иностранных дел Израиля Ализа Бин-Нун, посол этой страны в Азербайджане Джордж Дик и посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов посетили памятник дважды Герою Советского Союза Ази Асланову.
Внешняя политика
9 мая 2024 г. 10:18
Директор по вопросам политики МИД Израиля посетила памятник Ази Асланову

Директор по вопросам политики Министерства иностранных дел Израиля Ализа Бин-Нун, посол этой страны в Азербайджане Джордж Дик и посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов посетили памятник дважды Герою Советского Союза Ази Асланову.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Израиля в социальной сети "Х".

"Посетили Мемориал героев Второй мировой войны в Баку. Государство Израиль твердо стоит на ногах и готово защитить себя от любого зла", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Political director of Israeli MFA visits Baku WW2 Heroes' Memorial
Версия на азербайджанском языке İsrail XİN-in siyasi direktoru Həzi Aslanovun abidəsini ziyarət edib

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