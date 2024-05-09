О нас

МИД поделился публикацией по случаю Дня Победы над фашизмом

МИД поделился публикацией по случаю Дня Победы над фашизмом Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети "Х" публикацией по случаю Дня Победы над фашизмом.
Внешняя политика
9 мая 2024 г. 09:32
МИД поделился публикацией по случаю Дня Победы над фашизмом

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети "Х" публикацией по случаю Дня Победы над фашизмом.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Сегодня исполняется 79 лет со дня исторической победы над нацизмом во Второй мировой войне, одной из самых разрушительных войн в мировой истории. В этот знаменательный день мы с глубоким уважением и почтением чтим память наших героических соотечественников, которые боролись с нацизмом, поставившим существование человечества под серьезную угрозу, проявили несравненное мужество и самоотверженность в годы войны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan’s MFA shares post on Victory Day over fascism
Версия на азербайджанском языке Xarici İşlər Nazirliyi Faşizm üzərində Qələbə Günü münasibətilə paylaşım edib

Экслюзивные новости

Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi