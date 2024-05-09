МИД поделился публикацией по случаю Дня Победы над фашизмом

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети "Х" публикацией по случаю Дня Победы над фашизмом.

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось в соцсети "Х" публикацией по случаю Дня Победы над фашизмом.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Сегодня исполняется 79 лет со дня исторической победы над нацизмом во Второй мировой войне, одной из самых разрушительных войн в мировой истории. В этот знаменательный день мы с глубоким уважением и почтением чтим память наших героических соотечественников, которые боролись с нацизмом, поставившим существование человечества под серьезную угрозу, проявили несравненное мужество и самоотверженность в годы войны".