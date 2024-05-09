Словацкий эксперт: Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать

Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать.
Об этом Report заявил политический обозреватель из Словакии Йозеф Грабина, комментируя встречу глав МИД Азербайджана и Армении, которая состоится 10 мая в казахстанском Алматы.
Эксперт выразил надежду, что мирное соглашение, наконец, будет подписано: "Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что сможет сделать. Надеюсь, армянская политическая элита уже смирилась с этой реальностью".
"Единственное препятствие, которое я вижу сейчас, - как донести реалии до армянского общества. Есть третьи стороны, которые вмешиваются в процесс, в частности, Франция. Я даже не знаю, какие внутренние договоренности имеет Армения с Евросоюзом и европейскими государствами", - отметил он.
Политический обозреватель также назвал соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией большим дипломатическим достижением и шагом к взаимному согласию.