Словацкий эксперт: Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать

Словацкий эксперт: Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать

Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать.

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Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать. Об этом Report заявил политический обозреватель из Словакии Йозеф Грабина, комментируя встречу глав МИД Азербайджана и Армении, которая состоится 10 мая в казахстанском Алматы. Эксперт выразил надежду, что мирное соглашение, наконец, будет подписано: "Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что сможет сделать. Надеюсь, армянская политическая элита уже смирилась с этой реальностью". "Единственное препятствие, которое я вижу сейчас, - как донести реалии до армянского общества. Есть третьи стороны, которые вмешиваются в процесс, в частности, Франция. Я даже не знаю, какие внутренние договоренности имеет Армения с Евросоюзом и европейскими государствами", - отметил он. Политический обозреватель также назвал соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией большим дипломатическим достижением и шагом к взаимному согласию. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Slovak expert: Balance of power clearly plays in favor of Azerbaijan and there is not many things Armenia could do right now