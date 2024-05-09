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Словацкий эксперт: Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать

Словацкий эксперт: Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать.
Внешняя политика
9 мая 2024 г. 14:18
Словацкий эксперт: Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать

Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что может сделать.

Об этом Report заявил политический обозреватель из Словакии Йозеф Грабина, комментируя встречу глав МИД Азербайджана и Армении, которая состоится 10 мая в казахстанском Алматы.

Эксперт выразил надежду, что мирное соглашение, наконец, будет подписано: "Баланс сил явно в пользу Азербайджана, и Армения сейчас мало что сможет сделать. Надеюсь, армянская политическая элита уже смирилась с этой реальностью".

"Единственное препятствие, которое я вижу сейчас, - как донести реалии до армянского общества. Есть третьи стороны, которые вмешиваются в процесс, в частности, Франция. Я даже не знаю, какие внутренние договоренности имеет Армения с Евросоюзом и европейскими государствами", - отметил он.

Политический обозреватель также назвал соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией большим дипломатическим достижением и шагом к взаимному согласию.

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Версия на английском языке Slovak expert: Balance of power clearly plays in favor of Azerbaijan and there is not many things Armenia could do right now
Версия на азербайджанском языке Slovakiyalı ekspert: Güc balansı açıq şəkildə Azərbaycanın xeyrinədir və Ermənistanın indi edə biləcəyi çox şey qalmayıb

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