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Румен Радев: Болгария поощряет стабильность и безопасность на Южном Кавказе

Румен Радев: Болгария поощряет стабильность и безопасность на Южном Кавказе Болгария поощряет стабильность и безопасность на Южном Кавказе.
Внешняя политика
9 мая 2024 г. 15:57
Румен Радев: Болгария поощряет стабильность и безопасность на Южном Кавказе

Болгария поощряет стабильность и безопасность на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Baku TV.

Он отметил, что официальная София участвует во многих инициативах в сотрудничестве с Азербайджаном: "Болгария вносит свой вклад в поиск решений для укрепления мира и безопасности во многих критически важных областях. По этой причине наша страна участвует во многих инициативах в сотрудничестве с Азербайджаном. Мы поощряем стабильность и безопасность в вашем регионе".

Президент Болгарии заявил, что энергетические вопросы занимают центральное место в отношениях между двумя странами.

Он подчеркнул, что для создания многомерного, полномасштабного стратегического партнерства необходимы прочные связи:

"Наши отношения - ключ к нашему будущему успеху. Поэтому мы делимся множеством идей для развития нашей будущей деятельности. Мы обсудили с президентом Ильхамом Алиевым, какую выгоду можем извлечь из геостратегического положения наших стран. Надо приложить больше усилий для развития мультимодального транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу. Мы должны воспользоваться преимуществом выхода Болгарии к Черному морю".

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Версия на английском языке Rumen Radev: Bulgaria promotes stability and security in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Rumen Radev: Bolqarıstan Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizliyi təşviq edir

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