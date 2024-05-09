Лидер ЛДПР: Гейдар Алиев создал сегодняшний Азербайджан

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев создал сегодняшнее государство, которое развивается по заложенному им пути.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев создал сегодняшнее государство, которое развивается по заложенному им пути.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Традиционно отмечаем день рождения великого сына азербайджанского народа, основателя современного Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Он сделал чрезвычайно много. Совсем недавно мы отметили пятидесятилетие Байкало-Амурской магистрали, строительство которой неразрывно связано с именем Гейдара Алиевича", - сказал он.

Депутат выразил уверенность, что Гейдар Алиев гордился бы своим сыном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выполнившим заветы великого отца: "Ильхам Алиев превратил Азербайджан в одну из самых процветающих стран, вернул домой Карабах, который был кровоточащей раной не только для азербайджанцев, но и всех тех, в чьем сердце и душе, подобно мне, живет Азербайджан".

"Сложно переоценить значение этой исторической победы, и сегодня Азербайджан восстанавливает Карабах, реализуются десятки инфраструктурно значимых проектов и программ с применением высоких технологий. Многие проекты реализуются вместе с Россией и наше сотрудничество, братские отношения крепнут с каждым годом", - добавил Слуцкий.